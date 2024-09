Agatha All Along | Un nuovo promo mostra l’aggiornamento del costume

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 8 settembre 2024) L’ultimodiAllunper la strega. La maggior parte delle immagini del trailer del prossimo show di Disney+ vede il personaggio di Kathryn Hahn con un lungo abito blu e la sua caratteristica spilla. Ma i fan più attenti hanno già notato che il design del magico gioiello è diverso in alcune inquadrature rispetto ad altre. Quindi, è chiaro cheHarkness riceverà una sorta di aggiornamento magico quando lo show inizierà. Ma come sarà il resto del suoda supereroe? Rispetto ai fumetti Marvel Comics,è stata invecchiata per riflettere la versione del personaggio di Kathryn Hahn nel live-action. La sua tuta viola e il suo amuleto si adatterebbero all’estetica del design del MCU preferita dagli artisti di lunga data dei Marvel Studios Andy Park e Ryan Meinerding. Resta da vedere quale sarà il prodotto finale.