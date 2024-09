5 cose da fare a Seoul per niente scontate e 10 utili dritte

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 8 settembre 2024) Mini ventilatori da passeggio, fannella metro, ragazze con bigodino XL sulla fronte, turisti in costume da cortigiani, tubi aspiranti a tavola, cani nei passeggini, frinire incessante di cicale, trattamenti per lo scalpo, pseudo Psy e lolite k-pop. Alla scoperta (non scontata) della capitale coreana oltre l'imperdibile tour dei palazzi imperiali, dei villaggi Hanok, dei parchi a tema, delle torri, dei mercati e dei centri commerciali