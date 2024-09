Winston dolce meticcio alla scoperta del mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)sarà una futura taglia grande, ma sarà soprattutto un grande condensato di energia e di voglia di scoprire il. Anche se ha pochi mesi (è nato ad aprile) ha subito conosciuto la cattiveria dell’uomo.è stato accalappiato in Brianza ed è un dolcissimodal pelo tricolore. Ama le persone, anche se è ancora un po’ irruento nel suo modo di dare il benvenuto, e poi ama le passeggiate abituandosi ben presto a indossare la pettorina, anche se deve acquisire ancora un po’ di sicurezza al guinzaglio. Per lui i volontari dell’Enpa cercano una famiglia dinamica e che non lo lasci troppo tempo da solo. Mail a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039.83.56.23.