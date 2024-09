Vuelta a España 2024 Eddie Dunbar | Ho sempre immaginato di vincere in cima ad una salita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Due vittorie nel giro di pochi giorni:da incorniciare per. Dopo un trionfo in fuga a Campus Tecnológico Cortizo Padron nell’undicesima frazione, l’irlandese della Jayco AlUla si è ripetuto arrivando a braccia alzate nell’ultima tappa in linea in vetta al Picon Blanco. Questa volta il successo è arrivato dal gruppo, anticipando i tempi e andando a sopravanzare tutti i big a partire da Enric Mas e Primoz Roglic, una vittoria dunque che è sicuramente più di qualità, come sottolinea lo scalatore irlandese dopo il traguardo. Le sue parole: “Questa vittoria ha un sapore decisamente più dolce. Ho detto a qualche persona dopo la vittoria di tappa della scorsa settimana che non era mai stato il modo in cui immaginavo diuna tappa di un Grande Giro, hodiina una. Oggi mi sono sentito bene nella seconda parte.