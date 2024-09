Vuelta 2024 Dunbar | Vincere su un arrivo in salita ha tutto un altro sapore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) “Tutta un’altra sensazione. Ho detto ad alcune persone dopo la vittoria di tappa della scorsa settimana che non era mai stato il modo in cui avevo immaginato diuna tappa del Grand Tour, ho sempre immaginato diin cima a una”. Così Eddie, vincitore della ventesima tappa dellacon l’insul Picòn Blanco. “All’inizio, quando Sivakov è andato, ho visto che Bora era disposta a inseguire, quindi ho pensato che non avesse senso sprecare fatica su unaquando c’era il Picon Blanco da percorrere. Sono indietro di 12 minuti in classifica generale, sapevo che avrei avuto un po’ di margine. Sono semplicemente super felice di avercela fatta. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico negli ultimi giorni, tenendomi lontano dai guai. Mi hanno davvero sostenuto”, ha concluso l’irlandese.