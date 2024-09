Villa d’Este a Cernobbio la storia e il suo parco da 10 ettari monumento nazionale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 7 settembre 2024), incastonata sulle rive del Lago di Como, è un simbolo di opulenza che non ha mai perso il suo fascino. Non una semplice, ma una macchina del tempo che porta direttamente nei fasti dell’aristocrazia europea. Chi pensa che si tratti solo di un albergo di lusso si sbaglia di grosso: qui si respira la, l’ambizione, il potere di chi ha saputo lasciare il segno. Il passato glorioso: tra cardinali e ballerine Prima di diventare meta turistica di lusso,ha attraversato secoli di trasformazioni. Dimenticate le storie di conventi e preghiere, perché è con il cardinale Tolomeo Gallio che questa dimora prende vita, con un progetto che lascia poco spazio alla modestia. Questa residenza ha subito poi l’incuria dei tempi, finendo nelle mani di gesuiti e nobili. Fortunatamente, con l’arrivo dei Calderara, il destino dellacambia per sempre.