Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 10:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLATARQUINIA DOV’E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA EOVEST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI TUSCOLANA DI APPIA E PIU’ AVANTI TRA AREATINA E PONTINA SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA VERSO LATINA CODE EPR TRAFFICO ANCHE ALLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE ANCORA CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMPRE SULLA CASILINA CODE A TRATI TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL ...