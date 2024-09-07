Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 10:30 (Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 10:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA Roma TARQUINIA DOV’E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E Roma OVEST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI TUSCOLANA DI APPIA E PIU’ AVANTI TRA AREATINA E PONTINA SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO TRA VIA DEI RUTULI E APRILIA VERSO LATINA CODE EPR TRAFFICO ANCHE ALLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE ANCORA CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEMPRE SULLA CASILINA CODE A TRATI TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL ...Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 09:30 - INCIDENTE ANCHE SULLA ROMA TARQUINIA TRA TORRIMPIETRA E ROMA OVEST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE INVECE IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL LAZIO ADESSO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO; SULLA LINEA METRO A È STATA RIPRISTINATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, SEMPRE METRO A PROSEGUE IL CONSUETO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIATA DALLA DOMANICA AL GIOVEDI’ ALLE 21, INOLTRE PERMANGON CHIUSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO INFINE, SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA STESSA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21, MENTRE IL SABATO E LA DOMENICA IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGLARMENTE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 08:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, AL PROSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 08:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA ROMA FIUMICINO DOVE PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ATEZZA DI PARCO LEONARDO VERSO FIUMICINO, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 07:30 - SUL RACCORDO ANULARE INVECE IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL LAZIO ADESSO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO; SULLA LINEA METRO A È STATA RIPRISTINATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, SEMPRE SULLA METRO A PROSEGUE IL CONSUTO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIATA DALLA DOMANICA AL LUNEDI’ ALLE 21, INOLTRE PERMANGON CHIUSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO INFINE, SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA STESSA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21, MENTRE IL SABATO E LA DOMENICA IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGLARMENTE. romadailynews
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