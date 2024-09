Vedo molto di me stesso in Ollie Watkins È un creatore un palleggiatore e un finalizzatore e ha dimostrato di poter essere costantemente affidabile È quello che fanno i giocatori migliori | la leggenda della Premier League elogia molto l’attaccante dell’Aston Villa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 7 settembre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha avuto una stagione fruttuosa nel 2023/24, contribuendo a portare l’Astonin Championscon 19 gol in. Senza la sua forma talismanica, l’Astonavrebbe dovuto accontentarsi di una competizione europea minore sotto Unai Emery. E mentre lo spagnolo è il maestro dell’Europa, tutti i tifosi delpregavano per un piazzamento tra i primi quattro. Se lo sono meritato. Il successo è stato raggiunto con una spavalderia offensiva raramente vista in quella parte del paese. I 76 gol segnati in campionato sono stati il ??punteggio più alto delin una stagione di 38 partite di massima serie dal 1913; i 27 gol diin tutte le competizioni, il totale più alto per un giocatore delda Andy Gray nel 1976/77.