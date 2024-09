Una guida tra arte e storia La città raccontata ai turisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Antichi portali, enigmatici menhir, torri, chiese,, devozione e natura Sono tracceche da seguire per conoscere sino in fondo le bellezze di Pontremoli che vengono ora messe in primo piano grazie alla pubblicazione di una nuovascritta dal giornalista Paolo Bissoli ed edita dal Corriere Apuano, presentata recentemente nel salone di Palazzo Dosi Magnavacca. Uno strumento che offre una prospettiva dettagliata e approfondita sulladellaconsentendo al lettore di immergersi nella sua cultura e comprenderne meglio la complessità. All’incontro di presentazione c’erano oltre all’autore la storica dell’Caterina Rapetti, laca Francesco Bola di Sigeric, l’amministratore del Corriere Apuano Enrico Mori, ma sono intervenuti anche il sindaco Jacopo Ferri e la vice Clara Cavellini.