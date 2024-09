Un posto al sole spoiler | Ida in crisi Filippo e Serena spiazzati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 7 settembre 2024) Ad Unal, nel corso dei prossimi episodi, terrà banco il processo a carico di Magdalena Kovalenko e Lara Martinelli, responsabili della compravendita del piccolo Tommaso. Ida, come segnalano glidella soap opera di Rai 3, sarà molto in apprensione in quanto temerà che sua zia possa screditarla di fronte ai giudici per farle perdere l'affidamento del figlioletto. Dal canto suo, Roberto Ferri sarà intenzionato a portare avanti il suo piano per non perdere il bambino, puntando proprio sul sostegno di Magdalena. L'imprenditore, intanto, continuerà a fare pressioni anche su Lara cercando di corromperla offrendole del denaro. Ferri, in particolare, proverà a convincere la Martinelli a ritrattare la sua deposizione, ma dovrà farei conti con l'opposizione di Suor Maura, la quale proverà a difendere la donna dagli attacchi e dalle intimidazioni dell'uomo.