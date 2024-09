Sinner supera Draper e vola in finale agli US Open! Pazza semifinale tra infortunio e leggero malore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) Tutto secondo i pronostici, JannikinUs: è il primo italiano ad arrivarci. Il numero uno al mondo hato l’amico Jackal termine di una bella partita. L’azzurro, numero uno al mondo, si è imposto a Flushing Meadows, nella sua terza semiSlam del 2024. La semisi è conclusa in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3), 6-2. La partita: il primo set L’inizio della sfida è scandito dal servizio con chi è in risposta che ha difficoltà a rispondere, ma con un un serve & volley troppo spregiudicato sulla seconda di servizio nel settimo gameoffre la prima palla-break chetrasforma grazie ad un diritto incrociato largo del suo avversario. Si va sul 4-3 e servizio ma l’atoatesino non ne approfitta, va sotto 0-40, recupera due palle break ma alla terza il britannico sfonda e trova contro-break e il 4-4.