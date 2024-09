Sinner era solo questione di tempo | crolla tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 7 settembre 2024) Jannikè venuto giù da un momento all’altro. Sapevamo che sarebbe successo: eradi. Il popolo del web è così: basta un nonnulla per lanciare l’allarme e per montare un caso. Cosa che è accaduta nelle settimane scorse, quando qualcuno si è accorto che sembrava esserci un po’ di maretta tra i due piccioncini più chiacchierati della scorsa settimana. Che sarebbero, per chi non lo avesse ancora intuito, i tennisti Jannike Anna Kalinskaya. Jannik, il peggio è passato (LaPresse) – Ilveggente.itsembrava procedere a gonfie vele quando, all’improvviso, la campionessa russa aveva smesso di seguire il suo fidanzato su Instagram. Cosa che, manco a dirlo, aveva insospettito tutti. Le voci sulla presunta rottura hanno dunque iniziato a rincorrersi senza sosta, così come, del resto, le ipotesi su questo fantomatico addio.