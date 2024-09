Settembre il mese del ritorno a scuola | per i genitori è stress da ‘Effetto Rientro’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Firenze, 72024 - In Italia, la stagione del “back to school” è spesso vissuta con particolare ansia non solo dai figli, ma anche dai: secondo un sondaggio di HelloFresh, il servizio di box ricette a domicilio leader del settore, commissionato all’istituto di ricerca Censuswide, infatti, il 56% deiitaliani dichiara che il proprio carico mentale aumenta in particolar modo arispetto al resto dell’anno - percentuale che si alza fino al 71% per iMillennial - un momento in cui quasi 2 italiani su 5 (36%) coordinano in media da 6 a 10 task diverse durante la giornata.