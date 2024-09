Serena chi è la nuova fidanzata di Massimo Ranieri di 15 anni più giovane

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024)si è fidanzato. Grandi amori ma anche molte delusioni nella vita privata di GiovCalone, in arte. Non si è mai sposato, ma ha comunque vissuto relazioni profonde e durature, come quelle con Franca Sebastiani, Barbara Nascimbene e Leyla Martinucci. La prima è stata il primo grande amore dell’artista: morta nel 2015 dopo aver lottato per tanticontro un tumore, apparteneva anche lei al mondo della musica e nel 1971 diede alla luce Cristiana Calone, figlia della donna e di, il quale però la riconobbe come sua solo nel 1997. La relazione con l’attrice Nascinbene, invece, iniziò sul set dello sceneggiato Nata d’amore, nel 1984. L’amore poi finì nel 1990.