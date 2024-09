Scossa di terremoto nella notte | epicentro nella zona della Variante Solfatara

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Questa, alle ore 1:37, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato unadidi magnitudo 1.7 conlocalizzato. Il lieve evento sismico è stato avvertito solo da una ristretta partepopolazione e non ha provocato danni a persone o cose. Secondo gli esperti, queste leggere scosse rientranonormale attività vulcanica e geotermica dell’area, conosciuta per la sua intensa attività sismica, in particolar mododei Campi Flegrei. La situazione è sotto controllo e non si segnalano particolari anomalie. Gli abitanti delle aree vicine sono comunque invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali in caso di ulteriori eventi. L'articolodiproviene da The Social Post.