Schianto tra auto La donna resta in condizioni critiche

(Di sabato 7 settembre 2024)no gravissime ledella53enne, residente a Corsico e di origini romene, coinvolta in un incidente giovedì pomeriggio. La guidatrice dell’, che si è scontrata con un’altra vettura, ha riportato emorragie interne dovute ai traumi, fratture vertebrali, alle costole, problemi a un polmone e la frattura di una clavicola. Secondo le prime informazioni, la 53enne non indossava le cinture di sicurezza. Laha riportato anche un importante trauma cranico: dopo il violentissimo impatto con l’altra macchina, il corpo è stato proiettato verso il parabrezza, infrangendolo. Al volante dell’altra, c’era un 51enne che ha riportato solo lievi contusioni e che ha detto di non aver potuto evitare lo scontro con l’altrapassata col rosso. Proseguono le indagini per verificare la dinamica dell’incidente. Fra.Gri.