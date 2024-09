Prima risposta ai bisogni dei cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Firenze, 7 settembre 2024 – Un segnale deciso, forte. E immediato. Capace di migliorare chiaramente sia il lavoro degli operatori sanitari dei pronto soccorso che l’assistenza aiper casi non urgenti. Il nuovo servizio 116117 risponde finalmente alle esigenze della sanità territoriale, quella che tante volte abbiamo chiamato in causa come necessità fondamentale nel post Covid. Essere vicino aiche bussano alla porta della sanità pubblica è assolutamente doveroso specialmente adesso perché le persone fragili lo sono sempre di più, perché gli anziani aumentano, perché nessuno si deve sentire solo se ha bisogno di un medico. E allora ben venga il nuovo servizio che è stato presentato ieri dalla Regione Toscana inizialmente per le province di Firenze, Prato e Pistoia.