Perché diciamo Scusate il francesismo? Risponde l’Accademia della Crusca

Le espressioni, perdonate o passatemi il, sono state recentemente analizzate da Roberta Cella, che ne mette in luce, oltre che la storia, alcuni tratti pragmatici fondamentali: per quanto non ancora registrati dai dizionari, sono modi di dire per attenuare ironicamente l'impatto di espressioni volgari e giustificarne scherzosamente l'uso, ben diffusi negli ultimi due-tre decenni e in crescita tanto quanto cresce – nel parlato e nello scritto informale del web e dei social media – l'impiego di parole prima tabuizzate. (Cella 2023, p. 239) I modi di dire sono stati registrati nelle nuove edizioni del Devoto-Oli online e dello Zingarelli 2024 sotto la voce, che, ironicamente e in contesti colloquiali, assume il significato scherzoso di 'parola o espressione volgare'.