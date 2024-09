Mercato Juventus Giuntoli cerca un vice-Vlahovic | spunta l’alternativa a David

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di sabato 7 settembre 2024) Proseguono in casale riflessioni relative alvaluta due profili graditi a Motta: lo scenario. Ilestivo si è chiuso da ormai una settimana tuttavia continueranno ad essere intense e ricche di telefonate le giornate di Cristiano. Il direttore sportivo dellainfatti, risulta al lavoro su diverse pratiche: in primis il rinnovo dei contratti di Dusane di Samuel Mbangula, entrambi in scadenza il 30 giugno 2026. Già scattata, inoltre, la ridegli ulteriori innesti da regalare al proprio tecnico tra gennaio e la prossima estate. Cristianovuole potenziare ancora la Juve (Ansa) – Serieanews.comIl manager, in particolare, ha intenzione di prendere uncapace di offrire maggiori garanzie rispetto ad Arek Milik, sia dal punto di vista fisico che da quello realizzativo.