LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | fra poco la staffetta 4×100 mista con Raimondi e Barlaam per chiudere in bellezza

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 In corso la premiazione dei 50 dorso S4 femminili. 20.23 Italia che sarà di scena con un quartetto d’alto profilo. Al lancio vedremo il più medagliato in casa Italia, Stefano, seguito proprio dalla compagna di vita Giulia Terzi. In terza frazione ci sarà Xenia Palazzo, mentre a Simonesarà affidata la chiusura. 20.18 Ci avviciniamo all’ultimo evento di giornata, lastile34 punti. Prima però spazio a due cerimonie di premiazione. 20.15 Tripletta cinese che si profila nei 200 misti femminili SM5. He Shenggao si impone in 3:17.99, precedendo Dong Lu (+0.48) e Cheng Jiao (+8.34). Italia che chiude appena fuori dal podio con Monica Boggioni quarta in 3:36.75 e Giulia Ghiretti quinta in 3:42.66. 20.12 A metà gara conducono le operazioni le cinesi Lu e Cheng.