LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | alle 10 10 le FP2 Bagnaia cerca conferme

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla seconda giornata del weekend di Misano, round del Mondiale di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli assisteremo a un day-2 molto intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race per gli alfieri della massima cilindrata, in caccia di prestazioni degne di questo nome. Francesco Bagnaia vorrà andare oltre il dolore. Non è al meglio Pecco, reduce dall'incidente di Aragon che fortunatamente non è costato fratture al centauro della Ducati ufficiale, ma i dolori non sono pochi.