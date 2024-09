L’abc del mondo digitale Come destreggiarsi fra Spid e password | a Monza lezioni per tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Da lunedì chi vuole impratichirsi nell’uso di strumenti digitali avrà una nuova possibilità. Arriva infatti a, al Centro civico di San Rocco di via D’Annunzio, il Punto di Facilitazione, un vero e proprio luogo di formazione in cui persone competenti spiegheranno gratuitamente l’uso delle apparecchiature digitali e dei loro programmi a chi ha difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie. L’iniziativa è nata grazie a un accordo del Comune dicon l’Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro (Afol) die Brianza.