La crisi tedesca è quella di un intero modello di unione lontano dalla gente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Attenzione a pensare che il successo dell'Alternativa per la Germania, la AfD, sia solo il voto della paura senza una tesi politica. Il suo successo si sta consolidando parimenti all'indebolimento dell'economia reale e al trauma dioccupazionali. Insomma, potrebbe non essere una meteora. La vittoria del partito di Alice Weidel alle recenti elezioni nei Lander della Turingia e nella Sassonia (dov'è arrivata seconda incollata alla Cdu) apre per la prima volta la discussione sull'uscita dei tedeschi da Eurolandia, una questione tutt'altro che nascosta ma esplicitata sia nel programma,sia nelle relazioni diplomatiche, sia nelle conversazioni con la stampa internazionale, come l'altro giorno è accaduto con Repubblica. LA MINACCIA “DEXIT” Laindustrialesta dentro le contorsioni e le contraddizioni dell'europea.