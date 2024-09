Italia Di Lorenzo preso di mira dai quotidiani | il giudizio è pesantissimo – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) L’errore sull’inizio di match di Di, nel corso di Francia –, fortunatamente non è costato caro alla Nazionale guidata da Spalletti, che ha poi vinto il match. Una serata importante quella di Parigi per la Nazionale di Luciano Spalletti, che è tornata alla vittoria e che ha portato a casa i tre punti contro una selezione importante come quella della Francia. Match finito per tre reti a uno, in favore degli azzurri, con anche Giacomo Raspadori tra i protagonisti. Il numero 81 azzurro, la cui entrata in campo nella seconda frazione di gioco ha letteralmente cambiato le sorti della sfida, ha siglato la terza rete, su assist di Destiny Udogie.