Italia da sogno | vittoria storica contro la Francia per 3-1

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 7 settembre 2024) L'di Luciano Spalletti ha compiuto una vera e propria impresa calcistica, conquistando unaper 3-1laallo Stade de France, nel cuore del tempio calcistico transalpino. Una serata magica, imprevedibile, dove gli Azzurri, nonostante un inizio da incubo, hanno saputo ribaltare il risultato con cuore, tecnica e cinismo. La, imbattibile sulla carta e sostenuta dal tifo incessante dei propri sostenitori, in questo torneo di Nations League 2024 ha visto infrangersi i propri sogniuna Nazionalena sorprendente, compatta e capace di ribaltare i pronostici. Una partita che resterĂ negli annali del calciono, non solo per il prestigio dell'avversario, ma per la qualitĂ del gioco espresso e per la reazione straordinaria dopo il gol-lampo subito.