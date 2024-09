Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Iliano Massud Pezeshkian parteciperà aldeia Kazan, in Russia, dove prevede di incontrare ilrusso Vladimir: lo ha detto all'agenzia di stampa Tass l'Ambasciatoreiano in Russia, Kazem Jalali. "Credo che parteciperà aldeia Kazan. Attualmente ci stiamo preparando per questa visita in modo che sia utile e di successo per le nostre relazioni bilaterali", ha detto Jalali. "Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, un incontro è previsto con il leader russo Vladimir, così come incontri bilaterali con altri leader e con la Comunitàiana", ha aggiunto.