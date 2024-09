Incidente in via Petrarca | auto contro moto grave un uomo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024) Bergamo.nella mattinata di sabato 7 settembre in viaa Bergamo: lo schianto è avvenuto poco dopo le 10, all’incrocio con via Locatelli. A scontrarsi una Mercedes e unaYamaha: secondo una prima ricostruzione l’, che proveniva dalla rotonda dei Mille e stava per svoltare a sinistra, quando si è scontrata con la due ruote che procedeva in direzione opposta. Nell’impatto il centauro, 33 anni, è stato sbalzato violentemente ad alcuni metri di distanza: immediato l’allarme lanciato al numero unico d’emergenza 112 che ha inviato sul posto due ambulanze, duemediche e gli agenti della polizia locale. Il personale medico, dopo le prime cure prestate sul posto, ha disposto il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso: illeso invece l’mobilista.