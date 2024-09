Imbocca la strada contromano Grave anziano ferito nel frontale Soccorso con l’elicottero Nibbio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) È stata una mattinata da dimenticare, quella di ieri, sulla ss318 Perugia-Ancona. Due gli incidenti che si sono infatti verificati, entrambi in direzione Ancona. Per quanto riguarda il primo solo una vettura è stata coinvolta: all’altezza dello svincolo di Petrignano, il guidatore ha perso il controllo dell’auto finendo nell’erba a lato della carreggiata. L’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è riuscito ad uscirne solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Perugia, che lo hanno liberato e poi affidato al personale del 118. Il servizio diha provveduto a trasportarlo all’ospedale per verificarne le condizioni di salute, che non desterebbero preoccupazioni. Sul luogo dello schianto sono sopraggiunti anche la Poliziale e il personale Anas. Ben più, invece, l’incidente verificatosi intorno alle ore 6 del mattino tra Branca e Gualdo Tadino.