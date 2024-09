Il Comune di Cerveteri vince il ricorso al Tar contro la Rossi Bus

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Ildinon dovrà versare nemmeno un centesimo allaBus s.p.a. A stabilirlo è il Tar, che ha respinto la richiesta della ex azienda appaltatrice del Trasporto di Pubblico Locale di, che aveva avanzato il pagamento di ulteriori 2.239.163,51 euro quale ulteriore corrispettivo per lo svolgimento del servizio nel periodo 2010 – 2016. Una richiesta alla quale ildisi era sempre opposto e che oggi vede l’Ente trionfare in sede di giudizio.