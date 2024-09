Frattesi bussa e chiama Inzaghi | Italia antipasto dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Davide, quando veste la maglia della nazionale, mostra sempre una marcia in più. Lo ha dimostrato anche nella vittoria per 1-3 dell’contro la Francia, giocando da titolare al posto di Nicolò Barella e trovando anche il gol. Undi quanto potrà accadere nell’Inter di SimoneCHIAMÒ – Tanta Inter protagonista nella prestigiosa vittoria per 1-3 dell’contro la Francia. Fra questi anche Davide, partito titolare al posto dell’indisponible Nicolò Barella, e autore del gol dell’1-2 che ha permesso agli azzurri di passare in vantaggio, prima di chiudere definitivamente i giochi calando anche il tris a Parigi. Undi quanto si può vedere anche in nerazzurro, dal momento che il gioco delle coppie a destra nel centrocampo a cinque di Simonevede proprio il dualismo fra l’ex Cagliari e l’ex Sassuolo.