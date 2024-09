Francia-Italia Maignan striglia i compagni | solo 2 italiani titolari da noi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) Una grande vittoria quella ottenuta in Nations League dall’contro la. Un netto 1-3 che ha sorpreso, prima di tutti, gli stessi francesi che, probabilmente, pensavano di poter avere una serata facile visti i problemi evidenziati dagli azzurri a Euro 2024. Il gol in apertura, dopo 14 secondi, non ha di certo aiutato. Ma poi l’è riuscita a rialzarsi e ribaltare la partita. Una vittoria che ha lasciato anche qualche scoria polemica nello spogliatoio dei ‘Bleu’. Secondo “L’Equipe”, infatti, Mike, leader carismatico del gruppo, si è fatto sentire con una nettata. Il portiere del Milan ha sottolineato la gravità della sconfitta contro una nazionale, a suo dire, inferiore a quella francese. L’, avrebbe detto, schierava ieridue calciatori che avrebbero potuto prendere il posto di un titolare dell’11 di Deschamps.