Eccidio della Fortezza 80 anni dopo Forza Italia | Uniamoci nel ricordo

(Di sabato 7 settembre 2024) "La libertà è la nostra più grande conquista, ottenuta con il sacrificio di molti. Proprio perché siamo liberi, dobbiamo avere il coraggio di riflettere sulla nostra storia, anche sulle pagine più oscure e dimenticate". È la riflessione di Erica Mazzetti e Rita Pieri, deputata e capogruppo in Comune di. "E’ stato un intervento giusto e coraggioso quello di Massimo Taiti, nel voler ricordare l’– aggiungono –. Si fa fatica a parlare di questo fatto. È un dibattito al quale, invece, non dobbiamo sottrarci e il nostro invito alle istituzioni cittadine è di unirsi al. Sappiamo che allora il popolono usciva daterribili, con la guerra, l’occupazione, il Paese diviso a metà. Sappiamo quanto grandi fossero la rabbia e la frustrazione per le libertà negate.