Dilettanti Berlusconi… Caso Sangiuliano | interviene Pascale e Boccia risponde

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) L’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca, torna a far parlare di sé con un post sui social che ha sollevato nuove polemiche politiche.ha condiviso una foto del leader e fondatore di Forza Italia, in cui Berlusconi appare pensieroso con le braccia dietro la schiena e la testa abbassata. Accompagnando l’immagine, una sola parola: ““, chiaramente riferita agli attori coinvolti nel recente-gate L’ex ministro della Cultura, Gennaro, si è dimesso in seguito allo scandalo legato alla mancata nomina della sua assistente e presunta amante a consigliera del Ministero della Cultura.ha colto l’occasione per sottolineare, attraverso il suo post, la propria critica, unendosi all’hashtag: #silviocimanchi, che richiama l’assenza di Berlusconi nel panorama politico.