Coetzee ecco un grande autore v-i-v-e-n-t-e

(Di sabato 7 settembre 2024) Capita spesso di imbattersi in qualcuno – più di qualcuno, a dire il vero – che parlando di libri se ne esce con: “Ah, io leggo solo scrittori morti”. Non si capisce cosa intenda dire chi lo dice, che tipo di autocertificazione sia convinto di offrire e perché lo faccia. Ma lo si perdona, il lettore è anche un animale vanesio che si crogiola mugolando in queste ovvietà di nicchia, ama dare in giro bigliettini da visita coi virgolettati di sé stesso e non sospetta di rendersi ridicolo. Eppure, ahinoi (che lettori lo siamo e quindi possiamo dirci la verità), spesso lo è: attacca bottoni inusitati, esibisce la propria macinata mercanzia di pagine, gigioneggia, adelpheggia e solfeggia; perfino Orazio nelle sue Satire prendeva in giro questo genere di pedanti che sventolano pagine.