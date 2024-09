C’è la Notte Barocca Atmosfere shakesperiane per un tuffo nel passato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) La città della Quintana si immerge nelleper la ‘’ di stasera che chiude la 45esima edizione di Segni Barocchi. Diverso il format del: gli spettatori avranno a disposizione una mappa con diversi luoghi della città, alcuni normalmente chiusi al pubblico, in cui potranno assistere a monologhi e scene shakespeariane ad opera di un gruppo di 25 attori che si alterneranno nelle scene per le prime due ore della. Un esempio di ‘pubblico attivo’ che sceglierà di volta in volta i luoghi deputati della città e le rappresentazioni shakespeariane a cui assistere.