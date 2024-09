CdS – Osimhen al Galatasaray scelto il numero di Balotelli | il retroscena

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 7 settembre 2024) 2024-09-04 13:57:04 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Victoralhail suodi maglia: non il 9, quello che ha indossato a Napoli, ma il45. Una decisione non casuale. Il motivo è chiaro ed è semplice. Il 45, infatti, è ilstorico del suo amico Mario. Amico chenon incontrerà in Süper Lig dopo l’addio all’Adana Demirspor.e il nuovodi maglia I due attaccanti l’ultima volta hanno giocato contro nell’estate 2022, in amichevole a Castel di Sangro, prima dello scudetto del Napoli. Allora parole di stima diper il centravanti azzurro che sarebbe poi diventato capocannoniere della Serie A e grande protagonista per la cavalcata del Napoli.col 45, dunque, anche perché il 9 è occupato: lo ha già Icardi.