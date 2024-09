Asili nido impossibile trovare un posto Il Comune | liste aggiornate ce ne sono 68

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) "Mio figlio ha pochi mesi e, siccome non possiamo contare sul sostegno dei nonni, abbiamo fatto domanda per il. Ma ci è stato rische al momento non c’è. La cosa ci amareggia perchè, in un Paese che soffre già di forte denatalità, i fatti dimostrano che fare un figlio è una impresa sempre più ardua". Luca e sua moglie hanno due bimbi. La prima più grandicella ed il piccolino nato ai primi di giugno. "Per fortuna mia moglie ha ottenuto un congedo più lungo, fino a gennaio, ma il problema resta - riflette Luca -. Pur non avendo un Isee alto, per il momento ilresta un miraggio. E anche nei privati, che hanno costi medi mensili di 700 euro, ciledi attesa. Forse si dà troppo per scontato che ci sia un ‘welfare familiare’, ma non scordiamoci che a Firenze vivono tante coppie che provengono da altre città.