Allerta meteo corteggio annullato e ostensione anticipata

(Di sabato 7 settembre 2024) Prato, 7 settembre 2024 – A causa dell’prevista per domani 8 settembre è statoa Prato ilstorico e tutti gli eventi pubblici a esso collegati. L’è gialla dalle 7 alle 17 domani e arancione dalle 17 di domani fino alle 6 di lunedì 9 settembre. Di conseguenza il Comune hatutte le manifestazioni in programma a partire dal pomeriggio. Non si svolgeranno quindi il Settembre a Prato in piazza del Mercato Nuovo, il Luna Park in viale Marconi, l'evento enogastronomico a Palazzo Datini. Mentre la partita sul Lungobisenzio non verrà annullata perché si terrà alle 15 e si concluderà prima dell'inizio del codice arancione. Per quanto riguarda l'del Sacro cingolo mariano verranno attuate alcune modifiche il programma.