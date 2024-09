Welfare Dalla parte delle famiglie Più sostegno a genitori e bambini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Prende corpo il progetto dell’amministrazione comunale in collaborazione con enti del terzo settore e strutture sanitarie competenti per valorizzare l’attività dei consultori e potenziare gli interventi in favore. A darne notizia è l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera. Il progetto, finanziato tramite il fondo nazionale per le “Politiche della famiglia” prevede, attraverso i consultori familiari, allein attesa di un bambino ed accompagnamento nel percorso di crescita fino ai primi tre anni di vita del medesimo con risorse per 269mila euro.