Us Open 2024 Sinner-Draper | secondo set sfiancante l’inglese vomita in campo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Condizioni al limite agli Usnella semifinale tra Jannike Jack. Tra il caldo e l’umidità, il numero 25 del mondo si è cambiato più volte maglietta e scarpe per via di un’eccessiva sudorazione. In unset da oltre un’ora e più di 50 punti giocati al servizio,ha rimesso inprima di una battuta dinel terzo game. Il britannico ha poi chiamato un medical timeout nel cambiosuccessivo. Era già successo al 22enne dire in, sempre quest’anno, agli Australiancontro Giron. UssetinSportFace.