Us Open 2024 | programma orari e ordine di gioco sabato 7 settembre

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildi, penultima giornata degli Us. Si gioca solo sull'Arthur Ashe Stadium con le finali del doppio maschile e del singolare femminile. Aprirà il palinsesto alle 18.00 (ora italiana) il match tra i tedeschi Krawietz e Puetz, che hanno eliminato Bolelli e Vavassori, e i favoriti australiani Purcell e Thompson. Seguirà, non prima delle 22.00, la sfida tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. ILCOMPLETO ARTHUR ASHE STADIUM ore 18.00 (7) Purcell/Thompson vs (10) Puetz/Krawietz non prima delle 22.00 (6) Pegula vs (2) Sabalenka