Ultime Notizie Roma del 06-09-2024 ore 19 | 10

(Di venerdì 6 settembre 2024)dailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione lavora seriamente l’apertura di giornale Il 90% dell’accordo di cessate il fuoco Agata è stato concordato ma permangono questioni critiche lo ha detto il segretario di stato americano Antony blinken in una conferenza stampa Dai ti chiediamo di Israele a ricordare la questione in sospeso e soltanto il capo della diplomazia americana secondo cui spetta entrambe le parti Direi di sì all’intesa pervinche nella normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita È ancora possibile sotto rimandato biden tanto l’agenzia di stampa palestinese va fa sapere che le truppe italiane si sono ritirate all’alba dalle gemelline e dal suo campo in cisgiordania i cittadini hanno espresso il timore che le forze di occupazione possono tornare ad assaltare la città il suo campane dopo che questi si sono ritirati sono schierati al ...