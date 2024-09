San Vittore morto detenuto | indagato un compagno di cella

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una protesta degenerata in tragedia è la drammatica ipotesi dietro la morte di un giovanedi 18 anni, avvenuta la scorsa notte nel carcere di Sana Milano. Il ragazzo è deceduto carbonizzato dopo che nella, condivisa con altri due detenuti, erano divampate le fiamme. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia penitenziaria e dalla Scientifica, i detenuti avrebbero dato fuoco ad alcuni oggetti, probabilmente utilizzando un accendino. Le fiamme, inizialmente limitate, si sarebbero rapidamente propagate. Uno dei detenuti, nel tentativo di chiedere aiuto, ha iniziato a urlare per attirare l’attenzione delle guardie. Il giovane 18enne, invece, pare abbia cercato di spostare un materasso in fiamme verso il bagno, forse nella speranza di spegnere l’incendio. Tuttavia, nel tragico tentativo, è rimasto intrappolato, morendo carbonizzato.