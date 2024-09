Parco del Secchia insorge il Wwf | Intervento troppo drastico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Da quello che si sa, c’è un grande investimento in questa operazione tramite Pnrr, che consentirebbe degli interventi alternativi che, a loro volta, presupporrebbero grandi investimenti". Per Daniele Bigi, presidente Wwf Emilia Centrale, il piano didei lavori di Aipo per adeguare e aumentare le cassedi espansione del fiume, poteva essere studiato diversamente. "Ci chiediamo se, prima di arrivare a una decisione così drastica, c’erano altre possibilità di: magari lasciare libero il bosco e ampliare le casse di espansione in aree agricole vicine, ottenendo più o meno lo stesso risultato ma salvando la nostra oasi di verde".