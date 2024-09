NIVEO è fuori oggi con NONOSTANTE TE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024)decide finalmente di abbracciarsi e torna6 settembre 2024 con “TE”, il nuovo singolosu tutte le piattaforme che rappresenta un viaggio interiore al di là delle difficoltà e i giudizi della gente. Da6 settembreè disponibile con “te”tornacon il nuovo singolo “Te” (https://ada.lnk.to/te; ADA/Warner Music Italy). Una storia di solitudine e bullismo, una serie di episodi che negli anni lo hanno segnato e con cui ancorasi trova a fare i conti. Cosa rappresenta il brano? Il brano – prodotto da heysimo – è orientato al futuro:si mette a nudo e ci racconta di aver capito che, per lasciarsi alle spalle le ferite e la sensazione di disagio che si prova in alcune situazioni con altre persone, dovrà imparare a scegliere sempre se stesso per come è.