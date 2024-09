Modifica una mascherina Ffp2 per nasconderci la cocaina Arrestato un 49enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Lucca, 6 settembre 2024 – Le mascherinefanno riaffiorare a tutti, istintivamente, il ricordo del periodo della pandema da Covid 19. Mesi di paura e sgomento, che sono ormai alle spalle. C’è però anche chi continua ad usarle, per scopi ben meno nobili rispetto al cercare di salvare la propria vita. La polizia haun cittadino marocchino di 49 anni per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante la sera dello scorso 3 settembre, alle ore 20, i poliziotti delle volanti, durante l’attività di perlustrazione del territorio, hanno notato una Volkswagen Sharan, che transitava a velocità sostenuta in via Fambrini. I poliziottii hanno così deciso di procedere al controllo dell’automobilista, che, nonostante i segnali acustici attivati per arrestare la marcia al veicolo, ha continuato imperterrito la marcia.