Mic | Vendola ‘da Sangiuliano figura terribile Meloni difende tribù e non senso Stato’

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Credo che sia sbagliato attendere di fronte al clamore di taluni fatti l?eventuale sviluppo giudiziario. La politica ha il dovere di esprimere un giudizio autonomo di fronte a fatti che sono di straordinaria gravità. Non vorrei che l?aspetto macchiettistico, l?atteggiamento da burlesque in questa vicenda offuschi il dato politico su quello che è accaduto nell? esercizio delle funzioni pubbliche”. Così il presidente di Sinistra Italiana Nichidai microfoni de La7 nel corso della trasmissione In Onda. “Io penso che lasi stia comportando sulla vicenda Santanchè, sulla vicenda, sulla vicenda Delmastro – prosegue l?esponente rossoverde – in maniera indecente perchélanonildello Stato. Il suo errore è stato quello di non avere immediatamente dimissionato l?attuale ministro della cultura.