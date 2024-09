LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | tante carte per l’Italia con Fantin Barlaam e Raimondi

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della nona giornata delalledi Parigi. Quest'oggi a La Defense Arena di Parigi verranno assegnati altri 15 titoli.perper ampliare il proprio bottino in una Paralimpiade già storica. Dopo l'oro di ieri nei nei 100 stile libero S6 Antoniotorna in vasca per i 400 stile libero, la gara più lunga in programma. Sarà imporcapire quante energie siano rimaste all'azzurro dopo quanto fatto ieri. Torna in vasca anche Simoneno insegue la terza medaglia di questedopo l'oro nei 50 stile libero S9 e l'argento nei 400 stile libero S9. Questa volta l'azzurro sarà impegnato nei 100 farfalla S9. Al via di questa gara ci saranno anche Federico Morlacchi e Simone Ciulli.