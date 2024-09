L’Italia sta così inguaiata che s’è ridotta a sperare in Tonali Sueddeutsche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Da portatore di speranza a esiliato, e dall’esilio immediato al trono che gli spetta: gli italiani sperano in lui, tanto grandi appaiono le difficoltà della Nazionale”. E con questa sentenza laZeitung racconta il “grande” ritorno in azzurro di Sandro, il “re” caduto nello scandalo scommesse. Il giornale tedesco sfotte un po’ tutto l’hype che c’è sempre stato per, Persino “The Athletic aveva preparato l’apparizione dicon la stessa meticolosità del ricevimento di stato di un re italiano. E la monarchia in Italia è stata abolita nel 1946”. Si parla del ritorno in campo dopo la squalifica. 309 giorni dopo., pagato 80 milioni dal Newcastle, è pur sempre “il calciatore italiano più costoso della storia”. E Spalletti l’ha subito convocato per la Nations League.