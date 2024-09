La cucina della longevità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un menù ricco di vitamine, antiossidanti, fibre e tutti i nutrienti necessari per mantenersi in forma, grazie a un’oculata scelta di materie prime, a speciali metodi di cottura e ad abbinamenti vincenti. É la filosofia alla base diEvolution, un sistema alimentare ideato dalla nutrizionista Chiara Manzi (nella foto), docente di Medicina Culinaria all’Università di Ferrara e fondatriceprima Accademia europea dedicata all’argomento. "Evolution – spiega – è basata su sette pilastri. Primo e fondamentale principio è mettere nel carrello gli ingredienti giusti – che sono alla base di ogni piatto – scegliendo materie prime prive di grassi idrogenati, olio di palma e altre sostanze nocive per la salute".